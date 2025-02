FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Nach dem Schlussspurt am Vortag dürfte der Dax am Donnerstag seine Erholung fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,42 Prozent höher auf 21.676 Punkte. Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump blieben vorerst aus. "Trump gönnt uns eine Verschnaufpause", schrieben die Devisen-Experten der Commerzbank. Am Montag hatte der Zoll-Schock den Dax noch stark belastet. In New York war die Stimmung unter den Anlegern unterdessen am Vortag gut.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einem etwas schwächeren Start ins Plus gedreht. Zwar verfehlte das Börsenschwergewicht Alphabet mit seinem Quartalsbericht die hohen Erwartungen und auch AMD lieferte nicht die erhofften Ergebnisse, doch das schüttelte der Markt ab. Stattdessen wurde bei anderen Technologieaktien spürbar zugegriffen, etwa beim KI-Flaggschiff Nvidia, bei Broadcom, Marvell Technology und Arm Holdings. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag knapp unter seinem Tageshoch mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 44.873,20 Punkte.

ASIEN: - FREUNDLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die positive Stimmung an den US-Börsen sorgte für etwas Rückenwind. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende 0,5 Prozent. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte um 0,6 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten legte um rund 0,9 Prozent zu.



DAX 21.585,93 0,37%

XDAX 21.641,62 0,71%

EuroSTOXX 50 5.271,12 0,12%

Stoxx50 4.606,02 0,62%



DJIA 44.873,28 0,71%

S&P 500 6.061,48 0,39%

NASDAQ 100 21.658,16 0,42%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 133,43 -0,02%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0387 -0,17%

USD/Yen 152,42 -0,18%

Euro/Yen 158,32 -0,35%°



BITCOIN:





Bitcoin 97.830 1,26%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 74,80 0,19 USD WTI 71,28 0,25 USD°

/jha/