Zürich - Der Unternehmer und Investor Walter Fust ist am Dienstag nach kurzer Krankheit verstorben. Dies teilte seine Familie am Donnerstag mit. Fust wurde 84 Jahre alt. Bekannt wurde er mit der Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikkette Dipl. Ing. Fust AG. Er gründete die Gesellschaft im Jahr 1966 im Alter von 25 Jahren. 2007 verkaufte er sein Lebenswerk an Coop. Daneben war Fust Investor. So war er von 1996 bis 2004 Mehrheitsaktionär von ...

