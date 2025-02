Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Fonds

Pro BoutiquenFonds GmbH verstärkt ihr Team mit Simon Sohlbach



06.02.2025 / 08:10 CET/CEST

Pro BoutiquenFonds GmbH verstärkt ihr Team mit Simon Sohlbach Frankfurt, 6. Februar 2025 - Die Pro BoutiquenFonds GmbH freut sich über die Einstellung von Simon Sohlbach als neues Teammitglied. Mit seinem Eintritt am 1. Februar 2025 erweitert das Unternehmen nicht nur sein Beraterteam, sondern setzt auch auf eine gezielte Verjüngung und innovative Impulse im Bereich Unternehmensberatung.



Simon Sohlbach

Simon Sohlbach bringt eine bemerkenswerte Bandbreite an Erfahrungen mit. Nach einem Bachelorabschluss in Maschinenbau mit Schwerpunkt Fahrzeugsystemtechnik an der Technischen Hochschule Mittelhessen beendete er sein Masterstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen an der Frankfurt University of Applied Sciences mit Auszeichnung. Während seines Studiums forschte er in den Bereichen Business Development, New Work und Corporate Entrepreneurship mit Fokus auf die Entwicklung innovativer Dienstleistungsmodelle. Parallel dazu konnte er in verschiedenen Stationen in der Finanzbranche und bei Start-ups wertvolle Praxiserfahrungen sammeln, unter anderem als geschäftsführender Gesellschafter eines Fintech Start-ups im Bereich algorithmisches Trading und Portfoliomanagement. In seiner Rolle bei der Pro BoutiquenFonds GmbH wird er sich um vielfältige Consulting-Projekte im Bereich Unternehmensberatung kümmern. Dank seines breiten Netzwerks in den Bereichen Start-ups und Venture Capital ist er eine ideale Ergänzung für das Team. "Ich freue mich sehr, Teil der Pro BoutiquenFonds GmbH zu sein. Die Arbeit mit Fondsboutiquen und das strategische Consulting in einem dynamischen Marktumfeld bieten spannende Herausforderungen. Gerade die Forschung im Bereich Corporate Entrepreneurship hat dazu beigetragen, dass ich mich stetig auf die Suche nach Innovationspotenzialen und -förderung mache. Ich bin überzeugt, dass ich meine bisherigen Erfahrungen und mein Netzwerk gezielt einbringen kann, um zum weiteren Wachstum des Unternehmens beizutragen und dabei helfen kann, neue, innovative Konzepte in der Fondsbranche zu fördern", sagt Simon Sohlbach über seinen neuen Karriereweg. Frank Eichelmann, Geschäftsführer der Pro BoutiquenFonds GmbH, begrüßt den Neuzugang: "Mit Simon Sohlbach gewinnen wir einen engagierten und visionären Kollegen, der unser Team mit neuen Perspektiven und frischen Ideen bereichert. Seine Erfahrung im Bereich Unternehmensberatung, kombiniert mit seiner unternehmerischen Denkweise, passt hervorragend zu unserer strategischen Ausrichtung." Mit der Verstärkung durch Simon Sohlbach setzt die Pro BoutiquenFonds GmbH ein klares Zeichen für Wachstum und Innovation im Bereich der Beratung von Fondsboutiquen und unabhängigen Vermögensverwaltern. Über die Pro BoutiquenFonds GmbH

Die Pro BoutiquenFonds GmbH ist ein auf Fondsboutiquen spezialisiertes Beratungsunternehmen, das individuelle Lösungen für unabhängige Asset Manager, Fondsinitiatoren und institutionelle Investoren bietet. Das Unternehmen unterstützt darüber hinaus auch die Dienstleister dieser Kundengruppe mit maßgeschneiderten Beratungsleistungen, um sich erfolgreich in einem dynamischen Marktumfeld zu positionieren.

www.boutiquenfonds.de Kontakt:

Pro BoutiquenFonds GmbH

Sven Hoppenhöft

hoppenhoeft@boutiquenfonds.de

+49 69 348 717 463



