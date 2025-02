DJ ING von höheren Rückstellungen für Kreditausfälle belastet

Von Ian Walker

DOW JONES--Die ING Groep hat im vierten Quartal 2024 wegen höherer Rückstellungen für Kreditausfälle weniger verdient und die Markterwartungen verfehlt. Der Nettogewinn der niederländischen Bank ging auf 1,15 Milliarden Euro von 1,56 Milliarden im Vergleichszeitraum des Vorjahres zurück und lag damit unter dem Factset-Konsens von 1,26 Milliarden Euro. Für Kreditausfälle stellte ING 299 Millionen Euro zurück nach 86 Millionen vor einem Jahr.

Die Gesamteinnahmen lagen im Schlussquartal bei 5,407 (Vorjahr: 5,408) Milliarden Euro, und erhöhten sich im Gesamtjahr auf 22,615 (22,575) Milliarden Euro. ING selbst hatte zuletzt mehr als 22,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1 - CET1) - ein Maß für die finanzielle Stabilität - lag bei 13,6 (14,7) Prozent.

Für das laufende Jahr peilt ING in etwa stabile Gesamteinnahmen an sowie eine CET1-Quote, die sich bis Jahresende dem Ziel von 12,5 Prozent nähert. Die Eigenkapitalrendite soll über 12 Prozent liegen, verglichen mit 13 Prozent im Jahr 2024. Die Auswirkungen des Verkaufs des russischen Geschäfts sind in der Prognose noch nicht berücksichtigt.

February 06, 2025 01:51 ET (06:51 GMT)

