The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2025ISIN NameCH0107134683 EIB EUR. INV.BK 10-25USP73699BH55 OPER.D.SERV. 20/25 REGSUS95000U2K82 WELLS FARGO 20/26 FLR MTNXS2296201424 LUFTHANSA AG MTN 21/25CH0517825318 HYUND.CAP.S. 20/25LU0146485932 BERENB.AKTIEN DEUTSCHL.RA INVESTMENTUS748148RZ80 QUEBEC,PROV 20/25XS1713474671 CELANESE US 17/25US88032XAD66 TENCENT HLDGS 15/25 MTNXS1188118100 KOMMUNALBK 15/25 MTN REGSXS1187065443 ESKOM HLD. SOC 15/25 MTNXS1188081936 HYPO VORARLG BK 15/25 MTNXS2114201622 VFU FUNDING 20/25 REGSDE000LB2BN67 LBBW FESTZINS 22/25DE000DFK0N92 DZ BANK IS.C324 22/25