FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Schlussspurt am Vortag dürfte der Dax am Donnerstag seine Erholung fortsetzen. Während neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump vorerst ausblieben, nähert sich der Leitindex nach dem Dämpfer zum Wochenstart wieder an sein Rekordhoch von 21.800 Punkten heran. "Trump gönnt uns eine Verschnaufpause", schrieben am Morgen die Devisen-Experten der Commerzbank.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 21.698 Punkte. Die am Montag wegen des von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Zollschocks entstandene Kurslücke wird damit weiter geschlossen. Ob dies gelingt, könnte neben Trump vom Verlauf der Berichtssaison und von den am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten abhängen.

Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx wird am Donnerstag im Plus gesehen. In New York war die Stimmung unter den Anlegern am Vortag gut und dies hilft auch hierzulande den Kursen. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Börsenschluss in Europa seine Gewinne etwas ausgebaut und der Nasdaq 100 war trotz der Enttäuschung über die Resultate von Alphabet und AMD ins Plus gedreht. Im Blick stehen die Investitionen der großen Tech-Konzerne in Künstliche Intelligenz, die den Google-Mutterkonzern Alphabet belastet und den Chip-Profiteur Nvidia angetrieben hatten.

Nach US-Börsenschluss sendeten aus der Chipbranche Qualcomm und ARM Holdings < US0420682058> kursmäßig zwar nicht gerade positive Signale, für die Papiere von Infineon ging es am Morgen aber davon ungeachtet weiter um 1,3 Prozent hoch. Sie festigen damit wohl ihr höchstes Niveau seit Juli. Morgan Stanley stufte die Titel auf "Overweight" hoch.

Am deutschen Markt müssen am Donnerstag auch einige Quartalsberichte verarbeitet werden - meist mit positiver Note. Vor allem gilt dies im Dax für Siemens Healthineers mit einem vorbörslichen Plus, das fast fünf Prozent groß war dank eines besser als erwarteten ersten Geschäftsquartals. Etwas höher zeigten sich nach Zahlen auch die Papiere des Diagnostikspezialisten Qiagen .

Aus dem MDax war das vorbörsliche Plus bei Rational etwa vier Prozent groß. Der Großküchenausrüster hat im vergangenen Jahr so viel umgesetzt und operativ verdient wie noch nie. Außerdem gab es Zahlen vom Kupferkonzern Aurubis, zu denen es zunächst gemischte Stimmen gab. Auch hier lag der Kurs in ersten Reaktionen im Plus.

Ein wichtiges Thema ist auch, dass mit der Metro-Aktie eine frühere Dax-Ikone von der Börsenbildfläche verschwinden könnte. Großaktionär Kretinsky will den Handelskonzern von der Börse nehmen. Er bietet im Rahmen eines Erwerbsangebots 5,33 Euro für die mittlerweile in den SDax abgestiegenen Stammaktien. Am Vortag hatten die Papiere 36 Prozent tiefer bei 3,91 Euro geschlossen. Vorbörslich wurden nun Kurse nahe der Offerte bis zu 5,29 Euro gezahlt.

Wie nachhaltig die Freude darüber ist, dass es von Trump zunächst keine weiteren Zoll-Drohungen gab, wird allerdings in Frage gestellt. Die Commerzbank-Experten verwiesen am Morgen auf das US-Leistungsbilanzdefizit, das noch negativer ausgefallen sei als gedacht. Sie vermuten, dass Trump die Zahlen nicht gerade mit Freude aufgenommen hat, da er eigentlich das Gegenteil erreichen wolle. "Reagiert er auf die Zahlen in den kommenden Tagen mit neuen Androhungen, dürfte die Verschnaufpause nur kurz ausfallen."/tih/jha/

