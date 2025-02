Rüstungsaktien wie Rheinmetall bleiben an der Börse gefragt. Nachdem die Aktie am Mittwoch innerhalb weniger Minuten in einer Art Flash Crash mehr als zehn Prozent verloren hatte, wurden die Verluste noch am gleichen Tag wieder aufgeholt. Für neuen Schwung könnte die Präsidentschaft von Donald Trump in den USA sorgen.Bereits im Wahlkampf hatte Trump gefordert, dass die NATO-Verbündeten fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investieren sollen. Bislang liegt das Ziel des Verteidigungsbündnisses ...

