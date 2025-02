Wie können Makler vom KI-Einsatz profitieren? Was kann KI etwa in den Bereichen Datenanalysen, automatisierte Prozesse und Erkennung neuer Geschäftschancen leisten? Diverse Strategien und Einsatzmöglichkeiten werden auf dem Digitalkongress "Wie Sie als Makler mit KI Ihre Produktivität boosten" präsentiert. Beim Digitalkongress "Wie Sie als Makler mit KI Ihre Produktivität boosten" heute (06.02.2025) dreht sich alles darum, wie Versicherungsmakler künstliche Intelligenz (KI) konkret in ihrem Unternehmen ...

