Nürnberg (ots) -Die Butterpreise sinken bei NORMA! Damit wird das wichtige Grundnahrungsmittel ab sofort deutlich günstiger - Kundinnen und Kunden können so fast zehn Prozent beim nächsten Einkauf sparen. So kostet zum Beispiel Die Streichbare von LANDFEIN, 250 Gramm ab sofort statt 2,19 Euro nur noch 1,99 Euro. Da bleiben pro Stück direkt 20 Cent mehr im Geldbeutel.Alleine in den ersten Wochen in 2025 hat der Lebensmittel-Händler aus Nürnberg schon über 50 Artikel im Sortiment reduziert und bleibt so seinem Versprechen an Kundinnen und Kunden, "Mehr fürs Geld" zu bieten, weiterhin treu.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,25 EURLANDFEIN Original Irische Butter 250 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,85 EURLANDFEIN Süßrahmbutter 250 gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,25 EURLANDFEIN Die Streichbare 250 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5965114