Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -Mechanisch-akustische Druckwellen, die das Gewebe durchdringen - ganz ohne dabei Schaden zu hinterlassen: Die moderne Stoßwellentherapie bietet eine effektive Lösung bei Beschwerden wie Fersensporn, Kalkschulter oder Tennisarm. Wie das funktioniert und für wen sie sich eignet, erfahren Sie hier.Die Stoßwellentherapie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als effektive Methode zur Behandlung verschiedener Schmerzen erwiesen: Ohne den Einsatz von Medikamenten oder chirurgischen Eingriffen bietet sie eine nicht-invasive Alternative, die das Gewebe durch mechanisch-akustische Druckwellen stimuliert. Schon in den 1980er-Jahren wurde die Technik zur Zertrümmerung von Nierensteinen entwickelt. Schon damals zeigte sich ein positiver Einfluss auf das umliegende Gewebe, der sich therapeutisch nutzen ließ. "Patienten berichten immer wieder von einer deutlichen Schmerzlinderung und einer verbesserten Beweglichkeit - oft bereits nach wenigen Sitzungen", erklärt Dr. Csaba Losonc, medizinischer Leiter am MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel."Selbstverständlich braucht auch diese Therapie ihre Zeit und verläuft bei jedem Patienten individuell. In der Regel werden Entzündungen und Schmerzen aber innerhalb von vier bis zehn Wochen erfolgreich therapiert", fügt der Orthopäde und Experte für Gelenkerkrankungen hinzu. Am MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel in Bad Neuenahr-Ahrweiler setzt Dr. Csaba Losonc gemeinsam mit einem interdisziplinären Team auf eine ganzheitliche Behandlungsstrategie, die operative Eingriffe und Kortison nach Möglichkeit vermeidet. Dabei hilft er seinen Patienten vorwiegend, ihre Mobilität wiederherzustellen und Schmerzen langfristig zu reduzieren. Seine modernen Verfahren, zu denen unter anderem die Stammzelltherapie sowie die Stoßwellentherapie zählen, haben sich bereits bei tausenden Patienten bewährt.Präzise Impulse für nachhaltige Schmerzlinderung: So funktioniert die StoßwellentherapieDie Stoßwellentherapie lässt sich mit einem Überschallflug vergleichen: Sobald ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht, entlädt sich die angestaute Energie in einem lauten Knall, während das Flugzeug ungehindert weiterfliegt. Genauso durchdringen die mechanisch-akustischen Wellen das Gewebe, ohne es zu schädigen, und wirken gezielt auf Schmerzrezeptoren sowie Entzündungsherde ein. Hierbei stimulieren die Druckwellen die Zellregeneration und fördern die Durchblutung, was zur Heilung beiträgt und die körpereigenen Reparaturmechanismen aktiviert. Zudem wird die Produktion von entzündungshemmenden Botenstoffen angeregt, was den Heilungsprozess zusätzlich unterstützt.Jede Sitzung verstärkt die Wirkung und trägt zur Regeneration des Gewebes bei. Standardmäßig werden drei Behandlungen empfohlen, die im Abstand von vier Wochen erfolgen. In einigen Fällen kann die Therapie auf bis zu fünf Sitzungen ausgeweitet werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Behandlungen sind schmerzarm und gut verträglich, sodass sie für eine breite Patientengruppe infrage kommen. Selbst bei länger bestehenden Beschwerden zeigt sich häufig eine deutliche Besserung der Symptome, was den Alltag der Betroffenen erheblich erleichtert.Therapiechancen durch Stoßwellen: Für wen ist die Stoßwellentherapie geeignet?Die Stoßwellentherapie eignet sich vor allem für Patienten mit chronischen oder akuten Schmerzen in Schulter, Ellenbogen, Bein oder Fuß. Besonders Sportler, die regelmäßig hohen Belastungen ausgesetzt sind - etwa beim Laufen, Tennis oder Fußball -, profitieren von dieser Behandlungsmethode. Auch ältere Menschen mit degenerativen Gelenkerkrankungen können durch die Therapie eine erhebliche Schmerzlinderung erfahren. Einzige Kontraindikationen bestehen für Kinder und Schwangere, bei denen von einer Anwendung abgesehen werden sollte. Durch die gezielte Behandlung wird eine nachhaltige Verbesserung der Beweglichkeit und Lebensqualität ermöglicht.