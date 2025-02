Der Kupferkonzern Aurubis verzeichnet einen bemerkenswerten Start ins neue Geschäftsjahr, was sich deutlich im Aktienkurs widerspiegelt. Das Wertpapier kletterte auf 77,45 Euro und verzeichnete damit einen Anstieg um 2,30 Euro. Diese positive Entwicklung übertrifft die allgemeine Marktentwicklung des MDAX. Ausschlaggebend für den Kursanstieg waren die überzeugenden Quartalszahlen: Der Konzern steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal um acht Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Besonders beeindruckend entwickelte sich das operative Vorsteuerergebnis mit einem Zuwachs von 17 Prozent auf 130 Millionen Euro. Zu dieser erfreulichen Entwicklung trugen vor allem die gestiegenen Metall- und Schwefelsäurepreise bei, während gleichzeitig Kosteneinsparungen die rückläufigen Schmelz- und Raffinierlöhne mehr als kompensierten.

Positive Jahresprognose stützt Kursentwicklung

Die starke Geschäftsdynamik spiegelt sich auch in weiteren Kennzahlen wider. Das operative EBITDA verbesserte sich auf 184 Millionen Euro, während der operative Nettogewinn um zehn Prozent auf 99 Millionen Euro anstieg. Dies entspricht einem Gewinn je Aktie von 2,26 Euro. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und prognostiziert ein operatives Vorsteuerergebnis zwischen 300 und 400 Millionen Euro, was die positive Stimmung an der Börse zusätzlich unterstützt.

