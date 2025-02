Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten Stimmungsindikatoren haben gezeigt, dass die USA weiterhin auf Wachstumskurs sind, so die Analysten der Helaba.Auch der Arbeitsmarkt sei in einer soliden Verfassung. Morgen stehe der offizielle Bericht zur Veröffentlichung an und die heutigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden eine letzte Indikation liefern. Die Erstanträge würden ein sehr niedriges Niveau aufweisen, daher gebe es keinen Hinweis auf eine nennenswerte Abschwächung des Beschäftigungsaufbaus. Dafür spreche auch der ADP-Beschäftigungsreport, der gestern veröffentlicht worden sei und einen Stellenaufbau in der Privatwirtschaft von 183 Tsd. gemeldet habe. Einzig die Schneestürme im Januar und die Waldbrände in Kalifornien würden ein Unsicherheitsfaktor darstellen, denn sie könnten die Zahlen nach unten verzerrt haben. Insgesamt dürfte sich die US-Notenbank aber darin bestärkt sehen, bezüglich Zinsänderungen eine ruhige Hand zu bewahren. ...

