Ferrari hat geliefert. In den drei Monaten Oktober bis Dezember rutschten die Verkäufe zwar in China, Hongkong und Taiwan wie schon im dritten Quartal ab, Ferrari konnte das aber mit deutlichen Zuwächsen im Rest der Welt wettmachen. Die gesamten Verkäufe kletterten um zwei Prozent auf 3.325 Autos. Die Aktie machte einen Satz nach oben. Die UBS sieht weiteres Potenzial.Im Gesamtjahr verkaufte Ferrari 13.752 Autos und damit ein Prozent mehr. Der Umsatz zog um 12 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro an. ...

