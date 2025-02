Bonn (ots) -"Flotte! Der Branchentreff" / Deutschlands größte Fuhrparkmesse setzt mit Premieren und Fachwissen neue Maßstäbe für Mobilitätsentscheider / Innovative Impulse garantiertSeit 200 Jahren gibt es erst die motorisierte Mobilität: 1825 fuhr die erste öffentliche Eisenbahn mit Fracht und Passagieren. Die Automobilgeschichte begann mit einem bahnbrechenden Moment: Ende Januar 1886 meldete Carl Benz sein Patent für das erste Automobil an. Mit seinem "Fahrzeug mit Gasmotorenantrieb" legte er den Grundstein für eine Revolution der Mobilität. 139 Jahre später bleibt der Geist der Innovation aktueller denn je.Denn in den vielen Jahrzehnten gab es immer wieder prägende Entwicklungsschritte - von der Massenproduktion im 20. Jahrhundert bis zur aktuellen Elektromobilitätswende. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen haben ganze Arbeit geleistet. Die Antriebstechnologie startete mit einem Einzylindermotor mit 0,75 PS eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 16 km/h. Elektronik Fehlanzeige. Die Beleuchtung erfolgte durch Kerzen oder Gaslampen, und die Steuerung bestand aus rein mechanischen Komponenten. Heute stecken hunderte von Steuergeräten in den Fahrzeugen, die Funktionen wie Motorsteuerung, Assistenzsysteme, Klimaanlage, Infotainment und Fahrzeugsicherheit regeln. Bei einem modernen Fahrzeug machen elektronische Systeme etwa 30-40 Prozent der Produktionskosten aus.Schrittweise entwickelten sie sich zu rollenden Computern mit Internetverbindung, Software-Updates "over the air", hochauflösenden Bildschirmen, Sensoren und Kameras. Navigationssysteme und smarte Assistenten wie Sprachsteuerungen sind Standard. Eine Entwicklung voller Innovationen - bis zum heutigen Tag.Innovationsgeist prägt auch die "Flotte! Der Branchentreff" 2025Auf der "Flotte! Der Branchentreff" 2025, die am 26. und 27. März in Düsseldorf stattfindet, steht die Zukunft der Mobilität im Fokus - mit einer Premiere: Neu ist die Präsentation E-Nutzfahrzeugen, aber auch praxisrelevante Impulse von Experten zu Bussen mit alternativen Antrieben, Ladeinfrastrukturfragen für schwere Nutzfahrzeuge oder Halterhaftung bei Transportern. Praktische Einblicke und Erfahrungsberichte von Experten stehen im Mittelpunkt und bieten wertvolle Orientierungshilfen für Entscheider. Erstmals widmet sich die "Flotte!" diesem Bereich.Die Messe wird damit auch für Fachleute zur zentralen Plattform, die sich zu den spezifischen Anforderungen dieser Fahrzeuge informieren möchten:- Welche technischen und operativen Besonderheiten bringen Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb mit sich?- Wie lassen sich diese Fahrzeuge sinnvoll in bestehende Fuhrparks integrieren?- Welche Fördermöglichkeiten und Betriebskonzepte gibt es?"Die Elektromobilität entwickelt sich rasant mit laufend neuen flottentauglichen Modellen - auch in Fahrzeugklassen, die bisher vor allem durch konventionelle Antriebe geprägt waren", erklärt Ralph Wuttke, Chefredakteur des Flottenmanagements und Projektleiter der Messe. Für Unternehmen und Kommunen, die nachhaltige Mobilitätslösungen suchen, bieten diese Fahrzeugtypen neue Möglichkeiten, wirtschaftliche und ökologische Anforderungen zu vereinen.Impulse für die Mobilität von morgenAber es geht noch weiter: Mit rund 330 Ausstellern und 100 Fachvorträgen, Workshops und Round Tables liefert die "Flotte!" aktuelle Einblicke in alle relevanten Themen der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche. Besucher erhalten Lösungen für die dringlichsten Fragen - von der Integration nachhaltiger Mobilitätsstrategien bis zu rechtlichen Aspekten wie der Halterhaftung oder der korrekten Besteuerung von Dienstwagen."Die Mobilität verändert sich radikal, und die Anforderungen an Fuhrparkverantwortliche steigen. Die 'Flotte!' bietet eine unverzichtbare Plattform, um mit diesem Wandel Schritt zu halten und von den neuesten Entwicklungen zu profitieren", so Wuttke.Netzwerken, erleben, mitnehmenNeben dem Fachprogramm bietet die Messe eine ideale Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Branchenexperten auszutauschen. Unterhaltsame Highlights wie der Besuch von Entertainer Guido Cantz runden das Programm ab und sorgen für eine lockere Atmosphäre.Wer sich über die Innovationen im Mobilitätssektor informieren und konkrete Lösungen für den eigenen Fuhrpark finden möchte, sollte die "Flotte!" 2025 nicht verpassen.Weitere Informationen und Tickets: www.derbranchentreff.dePressekontakt:Das Team von "Flotte! Der Branchentreff" erreichen Sie per Telefon:+49 (0) 228/28 62 94-24, E-Mail: branchentreff@flotte.de undnatürlich über die Webseiten www.flotte.de undwww.derbranchentreff.deFlotte Medien GmbH * Theaterstrasse 22 * 53111 Bonn * Telefon: 0228 /286294-10 * eMail: post@flotte.de USt.-Ident-Nr: DE 815 331 978 *Handelsregister: AG Bonn, HRB 19053, Steuer-Nummer 205/5716/1746Geschäftsführer: Bernd Franke, Dipl. Kfm., eMail: bf@flotte.deOriginal-Content von: Flotte Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141452/5965192