NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Das Prämienwachstum aus der Erneuerungsrunde entspreche den Erwartungen, schrieb Analyst Farooq Hanif am Donnerstagmorgen. Er rechnet auch mit Blick auf die Eckdaten für 2024 nicht mit Veränderungen am Konsens./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 07:34 / GMT

