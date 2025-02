Leipzig (ots) -Anziehungskräfte in Musik, Liebe und Wissenschaft zum Valentinstag: Am 14. Februar holt das MDR-Sinfonieorchester den Moderator und Wissenschafts-Entertainer Jack Pop auf die Bühne. In der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle (Saale) präsentieren sie ab 18.30 Uhr gemeinsam eine Show mit zahlreichen interaktiven Experimenten. Im Mittelpunkt stehen die "Enigma-Variationen" von Edward Elgar, dirigiert von Tianyi Lu. Die Show zum Valentinstag ist eine Kooperation von MDR KLASSIK und MDR WISSEN. Tickets gibt es, passend zum romantischen Anlass, mit dem "Love-Bonus" zum Sonderpreis.Am Valentinstag verschmelzen Wissenschaft und Klassik zu einem interaktiven Konzerterlebnis aus Live-Experimenten, Aha-Momenten und berührender Musik. Wissenschafts-Entertainer und Moderator Jack Pop taucht mit dem MDR-Sinfonieorchester ein in die Rätsel und Legenden rund um Edward Elgars berühmte Enigma-Variationen und geht dabei Anziehungskräften aller Art auf den Grund: Zwischenmenschliche Beziehungen und Magnetismus, kleinste Teilchen und große Gefühle nimmt der Berufs-Nerd und Showmaster in Experimenten zum Mitmachen unter die Lupe. Ein unterhaltsamer Valentinsabend voller Humor und Knalleffekte mit Jack Pop und dem MDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Tianyi Lu - eine Kooperation von MDR KLASSIK und MDR WISSEN.Jack Pop: Moderator, Entertainer, NerdJack Pop ist Content Creator, Podcaster, Science-Entertainer und Moderator. In seinem "Circus of Science" präsentiert er in Leipzig regelmäßig eine wilde Mischung aus Fakten, Experimenten und jeder Menge Spaß; in seiner Hollywood-Science-Show stellt er Comic-Charaktere auf den wissenschaftlichen Prüfstand und stellt Spezialeffekte mit Physik-Tricks nach. Für seinen Instagram-Kanal und den Podcast "Wissen hinter den Kulissen" produziert Jack Pop laufend neue, nerdige Inhalte. Außerdem ist er als Quizmaster, Interviewer und Moderator von Wettbewerben und Cosplay-Veranstaltungen zu erleben. Beim MDR war er der Host des YouTube-Kanals "Science vs. Fiction" von MDR WISSEN.Ein Rätsel für die Freunde: Elgars "Enigma"-VariationenDer britische Komponist Edward Elgar vermerkte in der Partitur zu den "Enigma-Variationen", op. 36, mit insgesamt 14 Variationen "über ein eigenes Thema" handschriftlich den Begriff "Enigma", das griechische Wort für "Rätsel". Es wurde später Bestandteil des Titels, denn die Variationen, "gewidmet meinen Freunden, die darin abgebildet sind", geben tatsächlich Rätsel auf: Wer verbirgt sich hinter den einzelnen Sätzen? Wie dem auch sei - für Elgar bedeutete das Werk den internationalen Durchbruch als Komponist, und noch heute zählen die Variationen zu seinen bekanntesten und beliebtesten Kompositionen.Am Pult steht bei diesem Konzert des MDR-Sinfonieorchesters die neuseeländische Dirigentin Tianyi Lu, die nach zwei Konzerten 2023 nun erneut in Leipzig zu Gast ist. Sie wird für ihre mitreißende Energie auf dem Podium und ihren äußerst kreativen Umgang mit dem Repertoire weltweit gefeiert. Nachdem sie 2020 den ersten Preis beim Internationalen Dirigentenwettbewerb "Sir Georg Solti" und beim Internationalen Dirigentenwettbewerb "Guido Cantelli" in Italien gewonnen hat, begann eine vielversprechende Karriere, die sie in dieser Saison u. a. nach New York, Montréal und Seattle führt."Enigma": MDR-Konzert in Leipzig am 16. FebruarDie "Enigma-Variationen" führen das MDR-Sinfonieorchester und Tianyi Lu zwei Tage später noch einmal im Sinfoniekonzert im Leipziger Gewandhaus auf, dann zusammen mit einem Cellokonzert von William Walton (Solist: Julian Steckel) und einem Stück der neuseeländischen Komponistin Salina Fisher. Informationen und Tickets für dieses Konzert gibt es hier.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5965208