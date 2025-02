Offizieller Trump Token legt wieder zu

Der Offizielle Trump Token steht nach einer 7 Prozent-Steigerung im 24-Stunden-Vergleich auf Rang 34 der Top 100 Coins. Im Wochenvergleich liegt er jedoch immer noch über 30 Prozent im Minus. Aktuell beträgt seine Bewertung nur mehr 2,58 Milliarden US-Dollar. In seinen besten Zeiten lag die Marktkapitalisierung sogar über 15 Milliarden US-Dollar und hatte kurzzeitig sogar Firmen wie Birkenstock oder Lufthansa überholt.

Am 19.Januar war das Allzeithoch, Quelle: Coinmarketcap

Die Token-Verteilung des "offiziellen Trump Token" fiel gleich negativ auf. Nur 20 Prozent des Gesamtangebots konnten frei gehandelt werden. Die restlichen 80 Prozent, deren Wert sich auf fast 14 Milliarden US-Dollar belief, sind gesperrt. Ab Mai 2025 wird monatlich ein fester Anteil dieser gesperrten Tokens freigegeben. Die vollständige Aufhebung der Sperrung erstreckt sich über drei Jahre. Solche Lockup-Regelungen kommen im Kryptomarkt gelegentlich vor, wirken in dieser Größenordnung jedoch ungewöhnlich.

Wer steckt hinter dem Coin?

Zwei Unternehmen waren für das Projekt verantwortlich: Fight Fight Fight LLC und CIC Digital LLC. Es blieb unklar, ob Donald Trump oder seine Familie direkt hinter diesen Entitäten standen, wobei seine Posts auf X einen Zusammenhang vermuten lassen. Die Token waren offenbar über interne Kanäle in Umlauf gebracht worden. Kritiker hatten die extreme Konzentration des Angebots beschwert.

Die Liquidität des TRUMP-Tokens war über die dezentrale Börse Meteora bereitgestellt worden. Dort war es möglich gewesen, den Token gegen den US-Dollar Stablecoin USDC zu tauschen. Das System basierte auf einem Automated Market Maker Design, bei dem ein Liquiditätspool den Handel ermöglichte.

In der ersten Woche hatte das Handelsvolumen mehr als 50 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit waren Handelsgebühren in Höhe von rund 70 Millionen US-Dollar generiert worden. Solche beeindruckenden Zahlen waren anhand von Blockchain-Daten ersichtlich gewesen. Dennoch blieben Zweifel bestehen, ob derartige Volumina dauerhaft Bestand haben konnten. Die schnelle Kursentwicklung und die enormen Umsätze hatten bei vielen Beobachtern für Unruhe gesorgt. Einige spekulierten, dass politische Entwicklungen und die allgemeine Marktlage den weiteren Kursverlauf beeinflussen würden.

Trump Token: Höhen und Tiefen im Blick

Der rasche Anstieg und die gleich folgende Korrektur zeigten, wie volatil der Kryptomarkt sein konnte. Innerhalb weniger Stunden hatte sich der Kurs um mehr als 1.000 Prozent verändert. Die anfängliche Euphorie war zwar stark gewesen, doch die strengen Lockup-Regelungen hatten Bedenken ausgelöst. Auch wenn die bereitgestellte Liquidität zu dem immensen Handelsvolumen beigetragen hatte, sorgten die kritischen Stimmen dafür, dass der langfristige Erfolg des Tokens in Frage gestellt wurde.

Tokenomics und Freigabeplan, Quelle: https://gettrumpmemes.com/

Neben den technischen Aspekten spielten auch politische Entscheidungen und die allgemeine wirtschaftliche Lage eine wichtige Rolle. Immerhin hat der Präsident eine Bitcoin Reserve für die USA in den Raum gestellt, welche sicher auch entsprechende Auswirkungen auf seinen eigenen Coin hätte. Die weitere Entwicklung des TRUMP-Tokens hing nicht nur von kurzfristigen Marktbewegungen ab, sondern auch von längerfristigen Trends im Kryptosektor.

