Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der für Bundesanleihen richtungsweisende Bund-Future hat ein neues Impulshoch markiert (133,71) und dabei die 55-Tage-Linie (133,52) phasenweise überwunden, so die Analysten der Helaba.Im Zuge dessen sei es gelungen, sich weiter von dem 38,2%-Retracement bei 132,92 abzusetzen. Die Indikatorenlage sei freundlich. So würden sich MACD, Stochastic und RSI weiter gen Norden richten und der DMI stehe auf Kauf, wobei der ADX aber noch nicht wieder zu steigen begonnen habe. Die nächsten Hürden seien bei 133,86 und bei 134,54 (61,8 %) zu finden. Unterstützungen unter der 55-Tage-Linie lokalisiere man in der Zone um 132,00, in der auch die 21-Tage-Linie (131,84) verlaufe. (06.02.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...