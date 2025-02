Die Teilnahme von Viromed an einer Messe in Dubai stieß auf großes Interesse an den innovativen, auf kaltem atmosphärischem Plasma basierenden Medizinprodukten, insbesondere ViroCAP, wobei Leads zu mehreren multinationalen Unternehmen generiert wurden. Das Unternehmen präsentiert seine Produkte nun in den USA, dem größten Markt für Medizinprodukte. Parallel dazu treibt Viromed die Zertifizierung von PulmoPlas zur Behandlung von beatmungsassoziierter Pneumonie (VAP) in Deutschland voran. Forschungsergebnisse werden im Sommer erwartet, was möglicherweise zu einer Sonderzulassung durch das BfArM führen könnte. Zudem hat ein strategischer Investor aus der Gesundheitsbranche eine Beteiligung von 6,17 % erworben, was das Vertrauen in Viromeds Wachstumspotenzial signalisiert und die Expansion in Europa unterstützt. Die Analysten von mwb research haben ihre mittel- bis langfristigen Schätzungen hinsichtlich PulmoPlas positiver angepasst, was zu einem neuen Kursziel von 6,90 EUR (zuvor: 6,00 EUR) führt und ein Aufwärtspotenzial von über 300 % bedeutet. Die Analysten bestätigen ihre Einschätzung mit spekulativem KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Viromed%20Medical%20AG