FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.02.2025 - 11.00 am
- CITIGROUP RAISES ARM PRICE TARGET TO 200 (170) USD - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ARM PRICE TARGET TO 150 (125) USD - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ARM PRICE TARGET TO 174 (159) USD - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ARM PRICE TARGET TO 175 (160) USD - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1260 (1280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3550 (3250)P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 860 (700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GSK PRICE TARGET TO 1450 (1350) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2341 (2486) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HALMA TO 'REDUCE' - PRICE TARGET 2760 PENCE - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 760 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES GSK PRICE TARGET TO 1600 (1580) PENCE - 'NEUTRAL'
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