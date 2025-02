Die Bundesnetzagentur hat eine wichtige Entscheidung für alle Glasfaser-Kund:innen in Deutschland getroffen. Im Mittelpunkt steht dabei die Wahl des Routers. In Deutschland ist seit dem Jahr 2016 gesetzlich geregelt, dass alle Internet-Kund:innen eine freie Router-Wahl haben. Doch gilt das auch für Glasfaser-Kund:innen? Laut der Bundesnetzagentur: ja. Antrag mehrerer Verbände wurde abgelehnt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, hat in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...