Hamburg (ots) -Am 23. Februar wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. In den Wochen davor bieten tagesschau, tagesthemen, tagesschau24, tagesschau.de sowie die Social-Media-Kanäle der tagesschau eine umfassende Berichterstattung mit verschiedenen Highlights an.Social MediaMit tagesschau together gehen erstmals zwei Second-Screen-Events an den Start. Auf dem Twitch-Kanal der ARD sowie auf den YouTube-, Instagram- und TikTok-Kanälen der tagesschau laden Hanin Kleemann und Felix Edeha zur Watchparty ein. Gäste im Stream sind renommierte Journalistinnen wie Eva Schulz, erfolgreiche Content-Creator wie Hedgefond.Henning und Streamer mit Millionenpublikum wie HandOfBlood. Die erste Watchparty zum TV-Duell startet am 9. Februar um 19.00 Uhr, die zweite zur Wahlarena am 17. Februar um 20.00 Uhr. Im Anschluss an die TV-Übertragungen sind die Kandidatinnen und Kandidaten live im Stream von tagesschau together zu Gast und beantworten Fragen der Community. Die Watchpartys schließen damit inhaltlich an das erfolgreiche Konzept von tagesschau together an, das Nachrichtengeschehen auf Augenhöhe vermittelt und die Community teilhaben und mitgestalten lässt. Produziert wird tagesschau together von ARD-aktuell und dem SWR. www.twitch.tv/ardDas Format "akkurat" zeichnet in 10 Minuten langen Clips die Lebenswege von Friedrich Merz, Olaf Scholz, Alice Weidel und Robert Habeck nach - mit vielen Archiv-Bildern und Analysen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. https://www.youtube.com/playlist?list=PLkKDSXRppVa7jgssLYwC6LYWrobG5ma3IDarüber hinaus gibt es auf den Socialmedia-Kanälen der tagesschau Kurzinterviews mit Politiker*innen sowie einen Wahlprogramm Check.Am Wahlabend können Nutzende von Smart-TVsmit einem Mulitview-Stream neben der Wahlsendung im Ersten weitere Live-Bilder der tagesschau parallel empfangen und selbst Regie führen. Hiermit ermöglicht die tagesschau u.a. einen durchgehenden Blick hinter die Kulissen der TV Sendung. YouTube testet diese Smart-TV-Funktion zum ersten Mal im Newsbereich.tagesschau.deDas TV-Duell "Scholz gegen Merz" am 9. Februar im Ersten wird mit einem Liveblog und einem Faktencheck auf tagesschau.de begleitet. Auch am Wahltag selbst wird es auf tagesschau.de einen Liveblog geben. Neben laufend aktualisierten Grafiken mit Prognosen, Hochrechnungen, Sitzverteilung und Koalitionsmöglichkeiten wird es dann auch eine Deutschlandkarte mit regionalen Ergebnissen sowie Hintergründe und Analysen zum Wahlausgang geben.Schon jetzt sind auf tagesschau.de Porträts der Spitzenkandidaten zu finden sowie ein Vergleich der Wahlprogramme der größeren Parteien, Einzelvorstellungen aller anderen antretenden Parteien, ein Wahllexikon mit allen wichtigen Begriffen sowie Fragen und Antworten zu den zentralen Aspekten des neuen Wahlrechts.tagesschauIn den Sendungen der tagesschau gibt es fortlaufend aktuelle Zahlen zur Wahl sowie Analysen und Reaktionen auf das Wahlergebnis. Für die tagesschau in Einfacher Sprache wurde bereits ein Beitrag produziert, der anschaulich erklärt, wie die Bundestagswahl in Deutschland funktioniert. https://www.tagesschau.de/inland/bundestagswahl-einfache-sprache-100.htmltagesthemenDie tagesthemen melden sich am 23. und 24. Februar mit verlängerten Ausgaben live aus dem ARD Haupstadtstudio in Berlin. Die Sendungen werden gemeinsam von Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni moderiert.Darüber hinaus gibt es in den tagesthemen eine Serie zu drei der relevantesten Themen im Wahlkampf: Migration, Wirtschaft und Krieg gegen die Ukraine. Außerdem gibt es in den Wochen vor der Wahl Interviews mit den Spitzenkandidaten von SPD, CDU, CSU, AfD, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, BSW und FDP.Bereits seit Anfang des Jahres werden auch in der tagesthemen Serie mittendrin Beiträge aus den Regionen mit Bezug zur Bundestagswahl gesendet. https://www.youtube.com/playlist?list=PLkKDSXRppVa6NEqZBjcVriy85uKaDLfKjPodcastsIn vier Sonderfolgen widmet sich "15 Minuten. Der tagesschau Podcast am Morgen" relevanten Themen im Wahlkampf. Seit dem 25. Januar bis zum 15. Februar gibt es immer sonnabends jeweils eine neue Folge zu Themen wie Wohnen, Jobsicherheit oder soziale Gerechtigkeit. https://www.tagesschau.de/multimedia/podcast/15-minutenIm Podcast 11KM gibt es Portraits aller Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten mit jeweils einem Themenfokus. Die Folgen "Wie ernst ist Friedrich Merz das Klima?", "Welche Außenpolitik will Alice Weidel?", "Wie will Robert Habeck für innere Sicherheit sorgen?" sowie "Wie will Olaf Scholz die Wirtschaft retten?" sind bereits in der ARD Audiothek abrufbar. https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/