Paris / London / Zürich - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Die Märkte folgten den Gewinnen an der Wall Street. «Der Optimismus für eine baldige Konjunkturerholung in Europa scheint ungebrochen», erklärte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Auch eine ganze Reihe starker Unternehmenszahlen stützte. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,72 Prozent auf 5.308,97 Punkte. Der Schweizer SMI legte um 0,24 Prozent ...

