Das Wyss Center for Bio and Neuro Engineering freut sich, eine strategische Partnerschaft mit BrainScape Medical bekannt zu geben, einem neu gegründeten Unternehmen, das sich auf die Langzeitüberwachung des Gehirns und die Neurostimulation spezialisiert hat. Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung innovativer Neurotechnologie in reale klinische Lösungen dar.

Das Wyss Center hat BrainScape Medical eine exklusive Lizenz für Epios® erteilt, eine innovative Plattform zur kontinuierlichen Langzeitüberwachung der Gehirnaktivität. Epios® bietet eine minimalinvasive Lösung für die Diagnose und Behandlung neurologischer Störungen, wobei erste Studien am Menschen vielversprechende Ergebnisse zeigten.

Transformation der neurologischen Versorgung mit Epios®

Epios® ermöglicht die subkutane Ganzkopf-EEG-Überwachung mit minimalinvasiven Elektroden und ermöglicht so die kontinuierliche Aufzeichnung der Gehirnaktivität. Dies ist für die Behandlung von Erkrankungen wie Epilepsie und Demenz von entscheidender Bedeutung. Einzigartig ist, dass das System sowohl die Überwachung als auch die Neuromodulation integriert und so therapeutische Eingriffe in Echtzeit ermöglicht.

Dr. Erwin Böttinger, Direktor des Wyss Center, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass Epios® auf dem Weg zur klinischen Anwendung ist. Unsere Partnerschaft mit BrainScape Medical spiegelt unser Engagement für die Förderung wirkungsvoller Neurotechnologien wider, die sich auf den Markt auswirken und den Patienten direkt zugutekommen."

Laura Johnson, CEO von BrainScape Medical, fügte hinzu: "Epios® stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Neurotechnologie dar. Unser Ziel ist es, diese innovative Lösung Patienten weltweit zur Verfügung zu stellen und ihre Erfahrungen im Umgang mit und im Leben mit ihrer neurologischen Störung durch bessere Diagnose und Behandlung zu verbessern."

Über das Wyss Center: Das Wyss Center ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich auf die Weiterentwicklung von Neurotechnologien konzentriert, um das Leben von Menschen mit neurologischen und psychischen Störungen zu verbessern. Das Zentrum hat seinen Sitz auf dem Campus Biotech in Genf, Schweiz, und entwickelt transformative Lösungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Bioengineering und Neuroengineering, um wesentliche neuronale Funktionen wiederherzustellen und Präzisionstherapien bereitzustellen. Das Zentrum wurde 2014 mit Unterstützung des Schweizer Unternehmers und Philanthropen Hansjörg Wyss gegründet und arbeitet weltweit mit Partnern aus Wissenschaft, Klinik und Industrie zusammen, um Innovationen voranzutreiben und die klinische Wirkung zu maximieren.

HINWEIS: Epios ist eine eingetragene Marke.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

