INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Ein florierendes Geschäft mit seinen Diabetes- und Abnehmmitteln hat dem US-Pharmahersteller Lilly 2024 ein überraschend starkes Schlussquartal beschert. Im gesamten Jahr schoss der Umsatz um fast ein Drittel auf gut 45 Milliarden US-Dollar in die Höhe, wie der Konzern am Donnerstag in Indianapolis mitteilte. "2024 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Lilly", sagte Konzernchef David Ricks. Die im Januar veröffentlichte Umsatzprognose für 2025 wurde bekräftigt. Das Unternehmen starte in das Jahr mit einer "enormen Wachstumsdynamik", so Ricks.

In diesem Jahr plant Lilly mit einem Umsatzanstieg auf 58 bis 61 Milliarden Dollar, das wären bis zu gut 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Das von Analysten stark beachtete bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2025 bei 22,50 bis 24 Dollar herauskommen, die Branchenexperten rechneten zuletzt im Schnitt mit 23,17 Dollar. Im vergangenen Jahr hatte sich diese Kennziffer mit 12,99 Dollar je Aktie mehr als verdoppelt. Unter dem Strich verdiente Lilly dank des Hypes um seine Gewichtssenker 10,6 Milliarden Dollar./tav/jha/