Woche 7/25Fr., 14.2.23.30 aspekteBitte Ergänzungen beachten:Trolle im WahlkampfWer schützt uns vor den Fake-News?Woche 8/25Fr., 21.2.Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten:0.30 Wahl im ZDF 2025 (VPS 1.05)Und sonst so? - Die kleinen Parteien im Wahlkampf2.00 Terra X (VPS 2.35)Unser Leben - Wie wir sterben2.45 The Owners (VPS 3.20)4.10 Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT)Tödlicher Verrat(von 16.10 Uhr)Sven Hansen Igor JefticAnton Stadler Dieter FischerMiriam Stockl Marisa BurgerMarie Hofer Karin ThalerMichael Mohr Max MüllerPolizeidirektor Gert Achtziger Alexander DudaPatrizia Ortmann Diana Staehlyund andereBuch: Thomas BaumRegie: Carsten Meyer-GrohbrüggDeutschland 20144.55- hallo deutschland (VPS 4.45)5.30("Wahl 2025 im ZDF: 13 Fragen" entfällt.)Woche 11/25So., 9.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT)Hauptsache Schnee!Winter in SchladmingFilm von Rita Stingl und Leo SporsDeutschland 2025(Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)