München (ots) -Die von Ascore zum "Tarif des Jahres 2024" ausgezeichnete Deutsche Handwerker Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) Aktiv des Münchener Verein wurde zu Beginn des Jahres neu aufgelegt. Neben Highlights wie einer schnelleren Leistungen mit AU-Option, einer Soforthilfe bei schweren Krankheiten und einem Heldenbonus für ehrenamtlich Tätige sowie eine Umorganisationshilfe für Selbstständige von bis zu 10.000 EUR, gibt es die Deutsche Handwerker BU zudem nun auch für Schüler ab dem 10. Lebensjahr.Die Deutsche Handwerker BU des Münchener Verein stellt ein maßgeschneidertes Produkt mit besten Leistungen zur Arbeitskraftabsicherung dar. Dabei ist der Tarif speziell auf die besonderen Anforderungen und Risiken körperlich tätiger Berufe abgestimmt. Dank einer risikogerechten Prämiengestaltung bleiben die Beiträge auch bei handwerklichen Berufsgruppen bezahlbar. Denn gerade Handwerker haben es meist schwer, eine günstige Arbeitskraftabsicherung zu finden."Die günstige Aktiv-Variante der Deutschen Handwerker BU stellt eine optimale Lösung unter den alternativen Arbeitskraftabsicherungen dar. Denn gerade Handwerker müssen oft zwischen einem extrem hohen Preis für eine BU oder einer Einschränkung durch eine reduzierte Absicherungshöhe wählen. Dann greifen viele auf alternative Absicherungsmodelle wie die Grundfähigkeitsabsicherung, eine Erwerbsunfähigkeitsabsicherung, eine Dread-Disease-Versicherung oder eine Unfallversicherung zurück. Bei uns genießt der Kunde einen vollwertigen Schutz, der ab einer Berufsunfähigkeit von mind. 50 Prozent greift," erklärt Andreas Gahn, Abteilungsleiter Produktmanagement und -marketing. "Des Weiteren bietet die Aktiv Variante nun jegliche Flexibilität der Premium Variante - umfangreiche Nachversicherungsgarantien, eine Berufswechsel-Option, eine Verlängerungs-Option, aber auch eine Beitragspause bei vollem Versicherungsschutz bis zu 36 Monate während einer Fortbildung zum Meister, Techniker oder einem in Deutschland anerkannten Studium."Zahlreiche weitere Optimierungen der Aktiv-Variante stellen sicher, dass Handwerker auch in Zukunft einen umfassenden und dennoch erschwinglichen BU-Schutz genießen können. Besonders hervorzuheben ist die signifikante Reduzierung der Beiträge durch die Fokussierung auf die wesentlichen Risiken, Beeinträchtigungen am Bewegungsapparat und Berufsunfähigkeit infolge eines Unfalls. Bei allen sonstigen Erkrankungen ist die Leistung auf 25% angepasst.Auch eine Kombination aus dem Premium Tarif und der Aktiv Variante ist darstellbar und ermöglicht eine individuelle, bedarfsgerechte Gestaltung der Berufsunfähigkeitsabsicherung.Mehr Informationen zu den Highlights der Deutschen Handwerker BU des Münchener Verein finden Sie hier (https://www.muenchener-verein.de/privatkunden/existenz/berufsunfaehigkeitsversicherung/).Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5965566