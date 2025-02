Mainz (ots) -Im nächsten "Literarischen Quartett" sind die Literaturkritikerin Mara Delius, der Journalist und Autor Adam Soboczynski sowie der österreichische Schriftsteller Franzobel zu Gast. Zusammen mit Thea Dorn debattieren sie am Freitag, 7. Februar 2025, 23.30 Uhr, im ZDF über vier aktuelle Neuerscheinungen dieses Frühjahrs von Julia Schoch, Ismail Kadare, Zach Williams und Wolf Haas. In der ZDFmediathek ist die Sendung am Freitag, 7. Februar 2025, bereits ab 10.00 Uhr abrufbar."Das Literarische Quartett" diskutiert im Rang-Foyer des Berliner Ensembles über diese Bücher:- Julia Schoch "Wild nach einem wilden Traum"- Wolf Haas "Wackelkontakt"- Ismail Kadare "Der Anruf"- Zach Williams "Es werden schöne Tage kommen"Zuschauer können mitmachen:Auch auf der Leipziger Buchmesse 2025 wird es wieder ein "Literarisches Quartett" geben, ausgestrahlt wird es als Livestream: Drei Bewerberinnen/Bewerber erhalten die Möglichkeit, zusammen mit Thea Dorn über Titel aus den letzten zwei Ausgaben des "Literarischen Quartetts" live vor Kameras und Publikum auf der ARD-ZDF-3sat-Literaturbühne in Leipzig zu diskutieren. Alle Infos zur Bewerbung sind ab Freitag, 7. Februar 2025, 10.00 Uhr, hier (http://www.dasliterarischequartett.zdf.de) abrufbar.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder und Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Rudolph.K@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Das Literarische Quartett" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/dasliterarischequartett?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier (https://www.zdf.de/kultur/das-literarische-quartett) finden Sie "Das Literarische Quartett" in der ZDFmediathek.- Die aktuelle Sendung wird auch als Podcast (https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-literarische-quartett-102.html) bei Deutschlandfunk Kultur unter zur Verfügung stehen.- Hier (https://presseportal.zdf.de/wissenswert/sachbuch-bestenliste-1) finden Sie die Sachbuchbestenliste von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Die Zeit.- Das nächste "Literarische Quartett" wird am 21. März 2025 ausgestrahlt.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5965589