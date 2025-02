Neue Investition zur Unterstützung der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen für KI und andere hochintensive Rechenleistungen

Verne, der führende Anbieter von nachhaltig betriebenen HPC-Rechenzentren in den nordischen Ländern, hat das Grundstück auf dem Gelände seines bestehenden Rechenzentrum-Campus in Helsinki erworben und sich so Raum für zukünftige Erweiterungen gesichert. Dieser Kauf markiert einen weiteren Meilenstein in Vernes ehrgeiziger Wachstumsstrategie für die nordischen Länder, nachdem das Unternehmen kürzlich angekündigt hatte, eine neue Anlage in Mäntsälä, Finnland, zu errichten.

Raum für Wachstum

Verne plant, den Standort weiter auszubauen und seine 70-MW-Kapazität zu nutzen, um die steigende Nachfrage nach nachhaltiger, leistungsstarker Recheninfrastruktur zu decken. Das Grundstück wurde von Onvest erworben, einem Familienunternehmen mit einer langen Geschichte in der Region.

Der bestehende Standort in Helsinki bedient derzeit eine Reihe hochkarätiger multinationaler Kunden. Seine strategische Lage bietet eine hervorragende Anbindung an Strom- und Glasfasernetze, die Nähe zum Flughafen Helsinki und einen einfachen Zugang zum Stadtzentrum ideal für Unternehmen aus allen Branchen, die zuverlässige, gut erreichbare und gut vernetzte Einrichtungen suchen.

Die geplante Erweiterung wurde mit Blick auf eine hohe Rechendichte konzipiert und wird zwei neue Gebäude umfassen, die vollständig ausgestattet sind, um die technischen Anforderungen von KI, HPC und anderen intensiven Arbeitslasten zu erfüllen.

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Verne setzt sich weiterhin für Nachhaltigkeit ein, wobei der Campus in Helsinki zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Die vom Rechenzentrum erzeugte Abwärme wird durch eine direkte Verbindung zum örtlichen Fernwärmenetz wiederverwendet.

Alle neuen Einrichtungen werden so gebaut, dass sie eine Flüssigkeitskühlung unterstützen, wodurch eine effiziente Bewältigung der hohen Wärmemengen ermöglicht wird, die durch KI und andere intensive Rechenlasten erzeugt werden. Dieses Design macht die bestehende Infrastruktur zur Wärmerückgewinnung noch wichtiger, da sie die effektive Erfassung und Wiederverwendung von Abwärme erleichtert.

Darüber hinaus verwendet Verne für seine Notstromaggregate in Finnland erneuerbaren Diesel, wodurch die Treibhausgasemissionen der Generatoren um durchschnittlich 90 Prozent reduziert werden.

"Der Erwerb dieses Standorts bekräftigt das langfristige Engagement von Verne in Finnland und bietet eine noch stärkere Grundlage für unser weiteres Wachstum in der Region", sagte Dominic Ward, CEO von Verne. "Wir haben einen enormen Anstieg der Nachfrage verzeichnet und sind nach mehreren Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit an diesem Standort gut aufgestellt, um unsere Kapazitäten zu erweitern und weiterhin branchenführende, nachhaltige Rechenzentrumslösungen zur Unterstützung der nächsten Generation von KI und Hochleistungsrechnern bereitzustellen."

Weitere Informationen finden Sie unter: www.verneglobal.com

Über Verne

Verne bietet nachhaltige Rechenzentrumsdienste an, die es Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Infrastruktur kostengünstig zu skalieren und gleichzeitig ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Die vier nordischen Rechenzentren des Unternehmens in Island und Finnland werden zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben, sind für Hochleistungsrechnen (HPC), künstliche Intelligenz (KI) und andere intensive Arbeitslasten optimiert und werden von einem engagierten Team von Experten vor Ort unterstützt. Verne betreibt auch ein hypervernetztes Rechenzentrum im Zentrum Londons, das als strategischer Knotenpunkt für Anwendungen dient, die eine geringe Latenzzeit und eine robuste Konnektivität erfordern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250206905544/de/

Contacts:

Pressekontakte

Evie Ashby Michelle Edge

Eleven Hundred Agency

T: +44(0)20 7688 5202

E: eha@verneglobal.com