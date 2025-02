Volkswagen VZ: Weniger Kraftfahrzeuge im Quartalsvergleich | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 06.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Volkswagen VZ

WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Ticker: VOW3

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 93,03 EUR

Marktkapitalisierung 19,29 Mrd. EUR

Umsatz 2023 322,28 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 29,96 %

KGV 2024* 3,99 %

4 Wochen Performance - 6,63 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 7,35 %

Branche Automobilproduktion

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Volkwagen Konzern hat im 4. Quartal 2024 insgesamt 2.503.000 PKW ausgeliefert. Damit wurden im Vergleich zum Vorjahresquartal 0,8 Prozent oder gut 21.000 weniger Kraftfahrzeuge den Kunden übergegeben. Auf das 2024 hochgerechnet konnte der Konzern 9.027.400 Mio. Fahrzeuge ausliefern. Das sind 2,3 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor. Insbesondere in Asien-Pazifik-Raum und in China hat der Konzern weniger Fahrzeuge verkauft. Der größte Markt ist nach wie vor Westeuropa, knapp dahinter der chinesische Markt. In Nordamerika hat Volkswagen 2024 insgesamt 1.057.000 Fahrzeuge abgesetzt. Auch bei den batteriegetriebenen Fahrzeugen hat Volkswagen 2024 weniger Autos verkauft. Im letzten Jahr wurden 774,800 Fahrzeuge mit Elektromotor abgesetzt, ein Minus gegenüber dem Vorjahr von 3,4 Prozent.

In den ersten neun Monaten 2024 haben sich die Umsatzerlöse auf 237,3 Mrd. EUR belaufen, das operative Ergebnis lag im Betrachtungszeitraum, um 3,3 Mrd. EUR niedriger als im Vorjahreszeitraum und beläuft sich auf bei 12,9 Mrd. EUR. Die Umsatzrendite betrug in den ersten neun Monaten hat sich auf 5,4 Prozent. Für 2024 erwartet der Vorstand ein operatives Ergebnis von rund 18 Mrd. EUR.

Volkswagen hat den Zeitplan für das neue Einsteigermodell für 2027 angekündigt. Dieses Fahrzeug soll für rund 20.000 EUR zu haben sein. Insgesamt plant der Konzern bis 2027 neun neue Modell darunter der Einstiegsstromer und ein Serienversion des ID.2 für unter 25.000 EUR....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.