Chart des Tages | Ethereum (06.02.2025)

Ethereum legt heute um 1,95 - zu und erreicht 2.850 US-Dollar, wodurch der zuvor bestehende Vorsprung gegenüber Bitcoin aus dem ersten Teil des Tages teilweise wieder aufgeholt wird. Die vergangenen Monate gehörten in Bezug auf die Marktstimmung zu den schlechtesten in der Geschichte von Ethereum. Während Bitcoin neue Höchststände erreicht hat und relativ nah an seinem Allzeithoch (ATH) bleibt, liegt Ethereum fast 40 - unter seinen historischen Höchstständen aus dem zuvor verzeichneten Bullenmarkt. Im Gegensatz dazu liegt Bitcoin derzeit über 43 - über seinem letzten Zyklushoch.

Die Schwäche von Ethereum ist in erster Linie auf eine Wachstumsstagnation zurückzuführen, die durch das Fehlen einer klaren Geschäftsstrategie und die langsame Netzwerkentwicklung auf Entwicklerseite verursacht wird. Ein weiterer Faktor, der zu den Schwierigkeiten von Ethereum beiträgt, ist der Aufstieg von Layer-2-Projekten (L2) wie Polygon und Arbitrum. Diese wurden zunächst als Retter von Ethereum angesehen, da sie Skalierbarkeitsprobleme durch Senkung der Transaktionskosten und Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit lösen sollten. Im Laufe der Zeit wurde jedoch deutlich, dass der Erfolg von L2-Projekten den Datenverkehr im Hauptnetzwerk von Ethereum erheblich reduzierte. Darüber hinaus hat die Ethereum Foundation in regelmäßigen Abständen große Mengen an ETH verkauft, was sich negativ auf die Marktstimmung auswirkt....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.