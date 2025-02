München (ots) -Politischen Diskurs in die jüngeren Zielgruppen tragen: Die ARD startet kurz vor der Bundestagswahl ein neues Diskussionsformat. Louis Klamroth präsentiert zwei Ausgaben von "hart aber fair 360" - direkt, kontrovers und konfrontativ.Die Idee: Bei "hart aber fair 360" sitzt ein Politiker in der Mitte eines Studios, 25 Wählerinnen und Wähler um ihn herum. Sie alle brennen darauf, mit dem Gast in die direkte Auseinandersetzung zu gehen und ihre kritischen Nachfragen persönlich zu adressieren. Wie lange die Einzelnen diskutieren dürfen, entscheiden die anderen 24: Wer buzzert sich in die Mitte und damit in die Diskussion?"hart aber fair 360" ist kontroverser Meinungsaustausch und scharfe Debatte: Robert Habeck, Spitzenkandidat Bündnis 90/Die Grünen, und AfD-Parteichef Tino Chrupalla stellen sich in je einer Folge den kritischen Fragen der Teilnehmenden. Können die Spitzenpolitiker ihre Inhalte überzeugend erklären? Welche Gegenargumente haben die 25 Wählerinnen und Wähler?Moderation: Louis KlamrothRedaktion: Torsten Beermann"hart aber fair 360" ist eine Sendung des WDR, produziert von Florida Factual."hart aber fair 360" ist ab dem 14. Februar in der ARD-Mediathek abrufbar und läuft jeweils am Folgetag im Ersten:- Folge 1 mit Robert Habeck, ab 14. Februar, 20:15 Uhr in der ARD Mediathek, am 15. Februar um 23:40 Uhr im Ersten.- Folge 2 mit Tino Chrupalla, ab 15. Februar, 20:15 Uhr in der ARD Mediathek, am 16. Februar um 23:35 Uhr im Ersten.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPresse und InformationDr. Lars JacobTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5965653