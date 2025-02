Die offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes haben am Donnerstag gezeigt, dass die Auftragseingänge der deutschen Industrie im Dezember deutlich gestiegen sind, was auf eine deutliche Trendwende im deutschen Verarbeitenden Gewerbe hindeutet. Im Monatsvergleich stiegen die Aufträge für Waren Made in Germany" im Dezember um 6,9 Prozent, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...