Die Hannover Rück verzeichnete am Donnerstag einen merklichen Kursrückgang an der Börse, wobei die Aktie im XETRA-Handel zeitweise um 2,2 Prozent auf 252,50 Euro nachgab. Trotz der erheblichen finanziellen Belastungen durch die kalifornischen Waldbrände, die sich nach internen Berechnungen auf 500 bis 700 Millionen Euro belaufen könnten, hält der weltweit drittgrößte Rückversicherer an seinen ambitionierten Gewinnzielen fest. Das Unternehmen strebt weiterhin an, den Rekordgewinn von 2,3 Milliarden Euro aus dem Vorjahr zu übertreffen, was das Vertrauen in die operative Stärke des Konzerns unterstreicht.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Die jüngsten Kennzahlen des Rückversicherers fielen zwar etwas schwächer aus als erwartet, dennoch zeigen sich Marktexperten optimistisch für die weitere Entwicklung. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 279,71 Euro sehen Analysten noch deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Die positive Einschätzung wird durch die starke Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal gestützt, in dem der Gewinn je Aktie auf 5,50 Euro gesteigert werden konnte - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 3,64 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz verzeichnete mit einem Plus von 10,12 Prozent auf 7,39 Milliarden Euro eine beachtliche Steigerung.

