"Nalp Solar" wird als Pilotprojekt trotz "herausfordernder" Wirtschaftlichkeit umgesetzt. Der Beginn der standortbedingt langwierigen Bauarbeiten soll im März erfolgen. Die ursprünglich angekündigte Leistung von zehn Megawatt wurde auf acht Megawatt reduziert. Das Schweizer Energieunternehmen Axpo hat den Baubeginn für eine alpine Photovoltaik-Anlage am Stausee Lai da Nalps im Kanton Graubünden angekündigt. "Nalp Solar" entsteht auf rund 2000 Metern über Normalnull in der Gemeinde Tujetsch. Die Genehmigung für dieses und zwei weitere alpine Photovoltaik-Projekte in Graubünden erfolgte im Mai letzten ...

