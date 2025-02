New York - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag nach einer starken Erholung vom zunächst schwachen Wochenstart wenig verändert gezeigt. Vor dem am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht für Januar halten sich viele Anleger wohl lieber erst einmal zurück. Im frühen Handel gab der US-Leitindex Dow Jones um 0,19 Prozent auf 44.787,10 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,19 Prozent auf 6.072,97 Punkte und der technologielastige Nasdaq ...

