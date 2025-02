Die Saudi Sports for All Federation (SFA) hat wichtige Details für die ersten SFA International Sporting Events 2025 bekannt gegeben, zu denen die SFA Expo und der Riyadh Marathon gehören. Die SFA Expo findet vom 5. bis 7. Februar 2025 im JAX-Distrikt von Riad statt, während der Riyadh Marathon für Samstag, den 8. Februar 2025, angesetzt ist.

Saudi Sports for All Federation Unveils Riyadh Marathon Route, Venues, and Sponsors for Inaugural SFA International Sporting Events (Photo: AETOSWire)

Die SFA Expo wird als Sammelstelle für die Startnummern des Marathons dienen und interaktive Zonen zu den Themen Sport, Gesundheit und Fitness bieten, in denen modernste Ausrüstung, Wellness-Aktivitäten und neue Technologien vorgestellt werden. Die Veranstaltung umfasst auch eine B2B-Lounge für Networking in der Branche und Workshops zu Achtsamkeit und Ernährung. Ein weiterer Höhepunkt ist das Primal Race am Freitag, dem 7. Februar, eine funktionelle Fitness-Challenge mit einer Reihe hochintensiver Aktivitäten, die von 400-Meter-Gruppenläufen unterbrochen werden.

Der Riyadh Marathon bietet vier Rennkategorien: den vollen Marathon (42 km), den Halbmarathon (21 km), 10 km und ein familienorientiertes 4-km-Rennen. Die Strecken führen an wichtigen Sehenswürdigkeiten von Riad vorbei, darunter Boulevard City und Wadi Hanifah, beginnen in der Nähe von Boulevard World und enden in der Nähe der Kingdom Arena.

Die SFA Expo und der Riyadh Marathon werden auch von einer starken Aufstellung von Sponsoren und Partnern unterstützt. Die Saudi Awwal Bank (SAB) kehrt als Presenting Partner zurück, mit ASICS und Tawuniya als Hauptsponsoren für beide Veranstaltungen. Gatorade, Aquafina und PepsiCo werden die Marathonläufer mit Flüssigkeit versorgen, während die Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (HMG) auf der Expo medizinische Unterstützung anbieten wird.

Der Riyadh-Marathon wird außerdem von Ford unterstützt, das Rennfahrzeuge zur Verfügung stellt, von KAFD, das für die Aktivierung vor der Veranstaltung sorgt, und von MDL, das DJs zur Belebung der Veranstaltung mitbringt. Calo, JP Morgan, Centrum und Kayanee werden als unterstützende Partner beitragen, ebenso wie Joe The Juice, das ein spezielles Riyadh-Marathon-Getränk eingeführt hat. BAE Systems und Kudu sind offizielle Partner, die bei der Bewerbung des Marathons helfen, und Huawei wird Auszeichnungen für die Teilnehmer in großer Zahl bereitstellen. Der JAX-Distrikt dient als Partner für den Veranstaltungsort der Expo, während ASICS den Teilnehmern des Rennens offizielle Sportbekleidung zur Verfügung stellt.

Als Teil der umfassenderen Ziele der Vision 2030 bekräftigen diese Veranstaltungen das Engagement der SFA für die Förderung von Fitness und körperlicher Aktivität als wichtige Säulen der sich entwickelnden Sportkultur Saudi-Arabiens.

Über die Saudi Sports for All Federation (SFA)

Die Saudi Sports for All Federation (SFA), eine proaktive Sport- und Wellnessorganisation, die gegründet wurde, um einen gesunden Lebensstil im Königreich Saudi-Arabien zu fördern, hat sich zum Ziel gesetzt, allen Mitgliedern der Gesellschaft Zugang zu Möglichkeiten für körperliche Betätigung zu verschaffen. Um diese Ziele zu erreichen, arbeitet die SFA mit Regierungsorganisationen, Sportanbietern, Sportverbänden und dem öffentlichen und privaten Sektor zusammen und konzentriert sich auf die Steigerung der körperlichen Aktivität sowie der Gesundheits- und Wellness-Kennzahlen im ganzen Land. Die körperliche Aktivität wird durch die Förderung von vier strategischen Prioritäten erreicht: Bildung, Gemeinschaft und Freiwilligenarbeit, Fitness und Wohlbefinden sowie Kampagnen und Werbung. Die SFA tut dies, indem sie Freizeitsportprogramme entwickelt und einsetzt, die auf Frauen, Männer, Jugendliche, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in ganz Saudi-Arabien zugeschnitten sind.

