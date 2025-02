AEVEX Aerospace, ein weltweit führender Anbieter von hochmodernen unbemannten Systemen und Dienstleistungen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es für sein Werk in Tampa, Florida, die renommierte AS9100-Zertifizierung erhalten hat. Diese international anerkannte Norm bildet den Rahmen für die Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsmanagementsystemen in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungsindustrie. Diese Zertifizierung wurde in nur 9 Monaten ab dem offiziellen Projektstart erreicht und ist ein weiterer Beweis für das Engagement von AEVEX, erstklassige Produkte für die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie zu liefern.

AS9100, eine branchenspezifische Erweiterung von ISO9001, legt eine Reihe solider Qualitätsmanagementanforderungen fest, um die zuverlässige Lieferung sicherer und leistungsstarker Luft- und Raumfahrtprodukte zu gewährleisten. Um die Zertifizierung nach diesem Standard zu erhalten, unterzog sich AEVEX einer strengen Bewertung durch eine branchenweit anerkannte externe Zertifizierungsstelle. Jeder Prozess und jedes Verfahren wurde anhand einer Reihe von Kriterien geprüft, darunter Ressourcenidentifizierung, Risikominderung, Qualitätsplanung, Leistungsmessung/-überwachung und kontinuierliche Verbesserung.

"Diese Zertifizierung spiegelt unser Engagement für die Qualität unserer Arbeit und die Reife unserer Organisation wider", sagte James "Mookie" Sturim, Senior Vice President. "Als Unternehmen mit AS9100-Zertifizierung freuen wir uns darauf, unser differenziertes, kampferprobtes Produktportfolio im Luftfahrt- und Verteidigungssektor zu erweitern und gleichzeitig weiterhin die erstklassige Erfahrung zu bieten, die unsere Kunden von uns erwarten."

Über AEVEX Aerospace:

AEVEX Aerospace unterstützt die Sicherheitsziele der USA und ihrer Partnerländer durch die Bereitstellung umfassender luftfahrt- und technologiebasierter Lösungen. Zu den erweiterten Fähigkeiten des Unternehmens gehören eine Vielzahl unbemannter Flugsysteme (Unmanned Aircraft Systems, UAS), ein kampferprobtes Portfolio an Loitering Munitions sowie eine Familie von unbemannten Mehrzweck-Oberflächenfahrzeugen (Unmanned Surface Vehicles, USV). Diese Ergänzungen vervollständigen das Angebot von AEVEX in den Bereichen kundenspezifisches Design und Engineering, Modifizierung und Zertifizierung bemannter/unbemannter Flugzeuge, Sensorintegration und -wartung sowie andere einsatzbereite Lösungen, einschließlich fortschrittlicher nachrichtendienstlicher Analysen und maßgeschneiderter Missionssystem-Tools. AEVEX hat seinen Hauptsitz in Solana Beach, Kalifornien, und weitere große Standorte in Florida, Ohio und Virginia. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://aevex.com.

