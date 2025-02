SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Das mit Spannung erwartete nächste Spiel aus der Reihe "Grand Theft Auto" ist auf Kurs für die geplante Veröffentlichung bis Ende des Jahres. Allerdings nennt die Entwicklerfirma Take-Two Interactive weiterhin keinen konkreten Erscheinungstermin. Bei der Vorstellung aktueller Quartalszahlen hieß es erneut nur, "GTA VI" werde "in the Fall" erscheinen - was meist Herbst bedeutet.

Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" ist eine fiktive Version der US-Metropole Miami. In dem bisher veröffentlichten Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia.

Die vorige Ausgabe "Grand Theft Auto V" erschien bereits 2013 - und wurde seit dem mehr als 200 Millionen Mal gekauft./so/DP/zb