Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, February 07

7 February 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 20 December 2024 (the Extended Programme) it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through HSBC Bank PLC:

Date of purchase: 6 February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 23,273 Highest price paid per share (pence per share): 643.0p Lowest price paid per share (pence per share): 632.0p Volume weighted average price paid per share (pence per share) 639.4261p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 181,804,249 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by HSBC Bank PLC on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 672,164 Ordinary Shares. In addition to the 8,979,759 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme which commenced in March 2024 and concluded in January 2025, the Company has purchased a total of 9,651,923 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

