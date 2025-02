Magdeburg, Deutschland und Quedlinburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Quedlinburg ist ans Herz gewachsen! Die UNESCO-Welterbestadt in Sachsen-Anhalt wurde von Booking.com mit dem begehrten Traveller Review Award ausgezeichnet und zur gastfreundlichsten Destination Deutschlands gekürt. Doch nicht nur national kann sich Quedlinburg behaupten - international belegt die Stadt einen Platz unter den Top 10 der gastfreundlichsten Orte weltweit.Die renommierte Reiseplattform Booking.com vergibt die Traveller Review Awards bereits zum 13. Mal. Basierend auf mehr als 360 Millionen verifizierten Gästebewertungen wurden 1,71 Millionen Reisepartner für ihren herausragenden Service und ihre Gastfreundschaft gewürdigt. Quedlinburg hat sich dabei als Spitzenreiter in Deutschland positioniert und reiht sich in die Liste der zehn gastfreundlichsten Destinationen der Welt ein, zu denen unter anderem Sigiriya (Sri Lanka), Cazorla (Spanien) und Urubici (Brasilien) gehören.Attraktives Reiseziel mit hingebungsvollen GastgebernDie Ehrung durch Booking.com stößt in Quedlinburg auf große Begeisterung. Sachsen-Anhalts Tourismusminister Sven Schulze betont die Bedeutung der Auszeichnung: "Dass Quedlinburg nun nicht nur Deutschlands gastfreundlichste Destination ist, sondern auch weltweit unter den besten zehn rangiert, ist eine große Ehre. Diese Anerkennung festigt die Stadt als attraktives Reiseziel und unterstreicht die Bedeutung des Tourismus für die Region."Auch Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch zeigt sich bewegt: "Wir sind offiziell einer der gastfreundlichsten Orte weltweit und in Deutschland sogar auf Platz 1! Das ist das Ergebnis der Hingabe unserer Bürgerinnen und Bürger, die Quedlinburg mit ihrer Herzlichkeit zu einem wahren Juwel machen."Quedlinburg: Mittelalterlicher Charme und malerische AltstadtMit rund 2.000 Fachwerkhäusern aus sechs Jahrhunderten, malerischen Gassen und einem einzigartigen historischen Flair bietet Quedlinburg ein unvergessliches Reiseerlebnis. Seit 1994 gehört die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe und zieht jährlich zahlreiche Besucher an. Die Kombination aus Geschichte, Kultur und herzlicher Gastfreundschaft macht die Stadt zu einem Muss für Reisende.Ein Wochenende ist daher eher zu kurz, um die Highlights von Quedlinburg zu entdecken: die mittelalterliche Stadt am Harzrand bietet mit der Stiftskirche St. Servatius, dem Burgberg, dem Renaissanceschloss und nicht zuletzt der malerischen Altstadt, einem Flächendenkmal, vielfältige Sehenswürdigkeiten. Mehr dazu hier: UNESCO-Welterbe in Sachsen-Anhalt - Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Quedlinburg (https://www.welterbe-sachsen-anhalt.de/staunenswerte/quedlinburg)Ansprechpartnerin:Pressesprecherin Sabine KrausTel: +49 (0) 391 / 568 99 20 | Mobil (DE): +49 (0) 172 / 322 16 94E-Mail: Sabine.Kraus@img-sachsen-anhalt.deVideo - https://www.youtube.com/watch?v=l9D0_oCc5ysFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2614554/BunteHauseamSchlossberg.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2614553/IMG_Sachsen_Anhalt_logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/img-sachsen-anhalt-quedlinburg-ist-deutschlands-gastfreundlichste-stadt-und-weltweit-in-den-top-10-302370729.htmlOriginal-Content von: IMG Sachsen Anhalt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101434/100928622