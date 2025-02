Mainz (ots) -Woche 7/25Mo., 10.2.Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.20 Wetter19.25 Was nun, Herr Habeck? (VPS 19.24/HD/UT)Fragen an den Kanzlerkandidaten von Bündnis90/Die Grünenvon Bettina Schausten und Anne GellinekDeutschland 202519.50 Was nun, Frau Weidel? (HD/UT)Fragen an die Kanzlerkandidatin der AfDvon Bettina Schausten und Anne GellinekDeutschland 2025(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen."Wahl 2025 im ZDF: WISO - Baustelle Deutschland - Bauen und Wohnen" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5965960