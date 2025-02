Goldpreis gewinnt nach dem moderaten Pullback über Nacht wieder an positiver Dynamik. - Handelskrieg-Ängste wirken weiterhin als Rückenwind für das sichere Hafen-Paar XAU/USD. - Wetten auf eine Zinssenkung der Fed und gedämpfte USD-Nachfrage stützen weiterhin das Edelmetall - Der Goldpreis (XAU/USD) hält sich am Freitag in der ersten Hälfte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...