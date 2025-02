Zürich - Zum Wochenschluss ziehen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt zunächst mehrheitlich an. Damit bewegt sich der Leitindex SMI am Ende einer volatilen Woche auf eine leicht positive Wochenbilanz zu. Die Vorgaben geben laut Händlern keine klare Richtung vor. Investoren hielten sich im Vorfeld der monatlichen US-Arbeitsmarktdaten zurück, heisst es im Handel. Dabei dürften die am Nachmittag erwarteten US-Job-Daten kaum etwas am aktuellen Kurs der ...

