Hannover (www.anleihencheck.de) - Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten sorgte bei Staatsanleihen sowohl in Europa als auch in den USA für leichte Kursrückgänge, so die Analysten der Nord LB.Das Monetary Policy Committee der Bank of England habe gestern den Leitzins des Vereinigten Königreiches um 25 Basispunkte auf 4,50% gesenkt. Mit dieser Entscheidung werde die graduelle Umsetzung von Zinssenkungen fortgeführt, was mittlerweile ein gewisses Muster erkennen lasse - nach jeder Zinssenkung erfolge eine Pause, bevor bei der übernächsten Sitzung wieder gesenkt werde. Dennoch sei man gut beraten auf die ökonomischen Daten zu schauen, und diese hätten zuletzt etwas für eine Senkung der Bank Rate gesprochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...