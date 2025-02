Redwood City, USA (ots) -Sicherheitsforscher von Check Point Research (https://research.checkpoint.com/) (CPR) stellten fest, dass Cyberkriminelle schnell von ChatGPT zu DeepSeek und Qwen wechselten, um Cyber-Betrug zu betreiben. Sie tauschen sich in Darknet-Foren darüber aus, wie sie die Modelle manipulieren und unzensierte Inhalte anzeigen können. Es gibt viele Methoden, um die Zensur von KI-Modellen zu entfernen. Dazu gehören ausführliche Anleitungen für Jailbreaking-Methoden, die Umgehung von Betrugsbekämpfungsmaßnahmen und die Entwicklung von Malware selbst.Jailbreaking bezieht sich auf Methoden, die es Nutzern ermöglichen, KI-Modelle zu manipulieren, um unzensierte oder uneingeschränkte Inhalte zu erzeugen. Diese Taktik hat sich zu einer bevorzugten Technik entwickelt, um die KI-Funktionen für böswillige Zwecke nutzen zu können. Sie setzen dafür Methoden wie "Do Anything Now" und "Plane-Crash-Survivors" ein.Cyber-Kriminelle nutzen die KI-Modelle, um Skripte für die massenhafte Verbreitung von Spam zu optimieren und so die Effizienz ihrer bösartigen Aktivitäten zu steigern. Die verschiedenen Techniken zielen auf die Umgehung der Schutzmaßnahmen der IT-Sicherheit von Banken ab, um Finanzbetrug zu begehen.Mehr erfahren Sie im Blog der Forscher von Check Point Software: https://ots.de/y0AOzPPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5966006