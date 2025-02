NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP vor dem Kapitalmarkttag des Energiekonzerns auf "Underweight" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Nach einer unterdurchschnittlichen Performance von 12 bis 18 Monaten biete die Investorenveranstaltung dem Management die Gelegenheit für eine strategische Neupositionierung, schrieb Analyst Matthew Lofting in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einer Verschlankung des Bereichs O&G, mehr Kosteneffizienz und zunehmende Anteilsverkäufe./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007980591