Der Sportwagenbauer Porsche AG will trotz teurer Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft die Dividende stabil halten. Vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung des Aufsichtsrats solle der Hauptversammlung eine Ausschüttung in etwa auf Höhe des Vorjahres vorgeschlagen werden, teilte die Porsche AG am Donnerstagabend in Stuttgart mit.Für 2023 hatte Porsche je Vorzugsaktie 2,31 Euro gezahlt. Vorläufigen Berechnungen zufolge lag die operative Marge von Porsche im Jahr 2024 - also der Anteil, der vom ...

