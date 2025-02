München (ots) -Die geplanten Themen:Die "Broligarchie": Das gefährliche Mindset der Tech-Milliardäre - Douglas Rushkoffs "Survival of the Richest"Der renommierte Medientheoretiker und Autor Douglas Rushkoff beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Tech-Milliardären der USA und ist gut vernetzt in ihrer Welt. In seinem neuen, grandiosen Buch "Survival of the Richest" (ab 24. Februar) gibt er jetzt Einblicke in das "Mindset" der einflussreichsten Milliardäre der Welt, die tatsächlich alle eines gemeinsam haben: Sie wissen, dass der extraktive Hyperkapitalismus, dessen Profiteure und Treiber sie selbst sind, früher oder später in einer großen Katastrophe enden wird. Und sie bereiten sich schon mal vorsorglich darauf vor. Früher oder später wird es nötig sein, sich vor dem "wütenden Mob" in Sicherheit zu bringen.Was folgt aus einem solchen Welt- und Menschenbild, in dem einige wenige, überreiche Menschen sich über den Rest der in ihren Augen mickrigen Menschheit erheben? Wie umgehen mit einer Gegenwart, die sich zunehmend dem technokratischen Paradigma unterwirft und rasanten Schrittes auf eine Zukunft zusteuert, in der der Mensch der Technologie dient - und nicht umgekehrt?"ttt" hat Douglas Rushkoff in seiner Heimatstadt New York getroffen und mit ihm über Milliardärs-Bunker und das zunehmend um sich greifende technolibertäre "Mindset" gesprochen.Beitrag: Jella MehringerDemonstrationen für Demokratie und Wahrung der Brandmauer - Viele Kulturschaffende positionieren sich gegen rechtsIn den letzten Tagen sind in ganz Deutschland Menschen auf die Straße gegangen, um für Demokratie, Grundrechte und die Wahrung der Brandmauer zu demonstrieren. Auslöser waren die von der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag initiierten Abstimmungen und Pläne zu Fragen der Migrationspolitik."Geschichte wiederholt sich und wir schauen dieses Mal nicht weg", schreiben jetzt die Unterzeichner:innen eines offenen Briefes. Es sind Kunst- und Kulturschaffende, die sich an Friedrich Merz sowie die Abgeordneten von Union, FDP und BSW wenden, aber auch an die deutsche Öffentlichkeit im Gesamten. Ihr Brief trägt den Titel: "Zum Fall der Brandmauer - gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD". Und ebenfalls Schauspieler:innen, Musiker:innen und Sportler:innen haben in den letzten Tagen die Social-Media-Kampagne mit dem Hashtag NICHTokay initiiert. In Videos und Reels richten sie sich dabei auch direkt an AfD-Wähler:innen: "Mit diesem Aufruf möchten wir unsere politische und gesellschaftliche Ablehnung gegenüber der AfD und ihren Wähler:innen ausdrücken","ttt" hat mit Schauspieler:innen gesprochen, die diese Aktionen unterstützen: mit Luisa-Céline Gaffron, Jonathan Berlin, Tina Pfurr, Caroline Peters und Bibiana Beglau sowie der Podcasterin und Publizistin Jagoda Marinic. Wie erleben sie die aktuelle Debatte rund um die Bundestagswahl und was erhoffen sie sich von den großen Demonstrationen für Demokratie und gegen rechts?Beitrag: Andreas KriegerRegiestar Karoline Herfurth - Über Kino mit politischer Haltung und ihren neuen Film "Wunderschöner"Karoline Herfurth geht in ihrem neuen Film "Wunderschöner" - eine Fortsetzung von ihrer Erfolgskomödie "Wunderschön" mit leicht variiertem Personal - sehr viel weiter. Während sie sich 2022 in "Wunderschön" auf die Selbstbilder der Frauen und Körperdruck und Schönheitsideale konzentrierte, zeigt Herfurth diesmal Paar-Beziehungen als Spiegelkabinett gesellschaftlicher Zwänge. Es geht um toxische Männlichkeit, Versagensängste, MeToo und Prostitution - in teils drastischen Szenen."ttt" hat Karoline Herfurth in Berlin getroffen und mit ihr über Rollenklischees im Kleinen, den patriarchalen Backlash im Großen und ihren unerschütterlichen Glauben an den gesellschaftlichen Fortschritt gesprochen.Beitrag: Andreas KriegerDiscoschnupfen... - Der Wiener Sänger BIBIZA über den Rausch und warum man Österreich gerade nur mit Schmäh und Liebe aushältDie ironisch-überzeichnete Exzentrik, die seine musikalische Kunstfigur BIBIZA prägt, macht ihn zu einem modernen "Strizzi", der eine besondere Spielart des Wiener Schmähs verkörpert.Mit einem breiten musikalischen Spektrum und sehr eigenen Texten bringt BIBIZA den Sound der Großstadt zwischen Melancholie und Rausch auf den Punkt."ttt" hat den Strizzi in Wien getroffen und mit ihm auch über die politische Situation in seiner Heimat gesprochen, die man derzeit wohl nur mit viel Spritzwein aushalten kann.Beitrag: Sven WaskönigModeration: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Redaktion: Nora Binder, Ulrike Bremer (hr)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5966086