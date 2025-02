Bern (ots) -Die jungen Athlet:innen der Ski-Akademie Gastein stehen vor neuen Herausforderungen. In der zweiten Staffel "School of Champions" müssen sie sich in einer neuen Disziplin und gegen ihren tyrannischen Trainer behaupten. Passend dazu ist auf der SRG-Streaming-Plattform die Kollektion "Faszination Wintersport" verfügbar. Sie verführt in die facettenreiche Welt von Profisportlern und schneebedeckten Landschaften.In der zweiten Staffel des Dramas "School of Champions" stehen die Nachwuchsathlet:innen der Ski-Akademie Gastein vor neuen und noch grösseren Herausforderungen als bisher. Diese beschränken sich nicht nur auf die neue Disziplin Abfahrt: Es geht um das Sammeln von FIS-Punkten, die Chance für eine Teilnahme beim Weltcup und um das Liefern von Resultaten bei der anstehenden Jugend-WM.Auch im Privaten stehen die Athlet:Innen vor Situationen, die ihre Beziehungen zueinander auf die Probe stellen. Sie werden mit neuen Konflikten, hohen Erwartungen und komplexen, inneren Gefühlswelten konfrontiert - und nicht zuletzt auch mit dem strengen und autoritären Trainer Veighofer, der eine Atmosphäre von Angst und Konkurrenzdruck verbreitet. Als dieser Schulleiter wird, schmieden die Athlet:Innen einen Plan, um gegen den tyrannischen Einfluss vorzugehen, doch es scheint einen Verräter unter den Freunden zu geben.Die zweite Staffel von School of Champions umfasst acht Episoden, die ab dem 09. Februar auf SRF zwei ausgestrahlt werden. Zudem sind am selben Tag nach der TV-Ausstrahlung die Episoden auf Play Suisse auf Deutsch mit deutschen, französischen und italienischen Untertiteln verfügbar.Kollektion "Faszination Wintersport"Passend dazu lädt die Kollektion "Faszination Wintersport" auf Play Suisse dazu ein, in sechs Dokumentationen über Profisportler:innen und schneebedeckte Landschaften die zahlreichen Facetten des Wintersports zu entdecken.In der Dokumentation "Laras Lauf" (2018) wird Lara Gut während des Jahres nach dem Gewinn des Gesamtweltcups im Ski Alpin 2016 begleitet. Im Mittelpunkt steht dabei ihre Suche nach dem eigenen Weg zwischen öffentlichen Erwartungen und persönlicher Erfüllung. Wie gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss auf den Sport haben, zeigt auch die Dokumentation "Arosa isch besser" (2008) über den EHC Arosa, der sich vom Amateur- zum Profisport entwickelt."Shelter" (2019) dokumentiert die Erlebnisse von fünf Abenteurern, die eine grosse Faszination für die Natur und das Snowboarden teilen. Mit ihrer Leidenschaft für die schönsten Gipfel der Welt steht die nächste Mission fest: ihre eigenen CO2-Emissionen weitmöglichst zu reduzieren und so neutral wie möglich die Natur zu erleben. Auch die Snowboarder Wally und Thomas bereisen mit Ihren Brettern die Welt und zeigen in "Happy Riders" (2021) starke Emotionen und unglaubliche Sprünge im Schweizer Bedrettotal.Ebenfalls in der kalten Jahreszeit unterwegs sind die Freerider-Brüder Falquet. Sie sind im Schnee ebenso kreativ wie hinter der Kamera und zeigen in "Schneeträumer" (2021), wie ein kleiner Skiort in ein Filmset verwandelt wird. Zum Filmset wird auch der Broad Peak in Pakistan, wenn Benjamin Védrines und Nicolas Jean ihre Limits in "Edge of Reason" (2022) testen. Es beginnt eine spannende Geschichte, deren Ziel die Besteigung als Tagesausflug ist, um dann mit dem Gleitschirm vom Gipfel des 8000er-Berges abzuheben.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRNik Leuenbergermedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100928624